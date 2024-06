The Last of Us ikinci sezon bölüm sayısı, ilk sezona kıyasla daha az olabilir. Dizinin showrunner'ları Craig Mazin ve Neil Druckmann, "çok daha büyük" bir üçüncü sezon için hazırlık yapıyorlar.

İkinci sezon detayları

Deadline'a verdikleri bir röportajda, The Last of Us ikinci sezon hikâyesinin yalnızca yedi bölüm üzerinden anlatılacağı ortaya çıktı. Bu, ilk sezona kıyasla iki bölüm daha az demek; fakat Mazin, The Last of Us Part II'nin hikâyesine sadık kalmak için böyle bir karar aldıklarını belirtti. Mazin, "Part II'den aldığımız hikâye materyali, ilk oyunun hikâye materyalinden çok daha fazla. Bu nedenle hikâyeyi farklı sezonlara nasıl yayacağımızı planlamak zorunda kaldık," dedi​.

Daha büyük bir üçüncü sezon planı

Dizi ekibi, The Last of Us Part II uyarlamasının iki sezondan daha uzun sürebileceğinden daha önce bahsetmişti. Mazin, HBO tarafından onay alındıktan sonra çok daha geniş kapsamlı bir üçüncü sezon, hatta potansiyel bir dördüncü sezona ihtiyaç duyacaklarını belirtti. Mazin, "Hikâyeyi önümüzdeki iki sezon içinde bitirebileceğimizi düşünmüyoruz, çünkü ağırdan alıyoruz ve ilginç bazı yan olay örgülerini de aktarıyoruz," dedi​.

Hikayenin genişlemesi

Mazin, "Üçüncü sezonun çok daha geniş kapsamlı olacağından neredeyse eminiz. Ve elbette hikâye dördüncü sezona da ihtiyaç duyabilir," sözleriyle dizinin gelecekteki sezonlarının daha büyük bir hikâyeye sahip olacağını belirtti. İkinci sezon, ilk sezondan daha kısa sürede bitirilmek için değil, hikâyeyi daha detaylı ve uzun süre anlatabilmek için daha kısa olacak​.

The Last of Us dizisinin ikinci sezonu 2025 yılında yayınlanacak. Hayranlar, bu büyük hikaye genişlemesini ve karakter gelişimlerini heyecanla bekliyorlar.