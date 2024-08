The Last of Us Sezon 2'nin kısa teaser videosu, izleyicilere hem tanıdık hem de yeni anlar sunuyor. Teaser, dizinin hayranları için büyük bir heyecan kaynağı oldu. İşte fragmandan öne çıkan bazı detaylar:

Kaitlyn Dever'ın Abby'si: İlk kez Abby karakterini canlandıran Kaitlyn Dever, fragmanda güçlü ve etkileyici bir performans sergiliyor.

Catherine O'Hara: Ünlü oyuncu Catherine O'Hara'nın canlandırdığı karakter hakkında henüz detaylı bilgi verilmemiş olsa da, fragmandaki kısa görüntüsü merak uyandırıcı.

Jeffrey Wright'ın Isaac'i: Isaac rolüyle geri dönen Jeffrey Wright, karakterine yeniden hayat veriyor ve fragmanda dikkat çeken anlardan birine imza atıyor.

Isabela Merced'in Dina'sı: Dina karakteriyle ilk kez ekranlarda göreceğimiz Isabela Merced, fragmanda yer alarak hayranların beğenisini kazandı.

Joel'in Hesaplaşması: Fragmanda, Joel'in 1. sezonun sonunda aldığı büyük kararla ilgili hesaplaşma anlarını görüyoruz.

Jackson'daki ahır partisi

Fragmanda, The Last of Us Part 2'nin flashback'ine de kısa bir bakış atılıyor. Jackson'daki bir ahırda düzenlenen parti sahnesi, hem oyunun hayranları hem de diziyi takip edenler için heyecan verici anlar içeriyor. Bu sahne, hem tanıdık hem de yeni anları bir araya getirerek dizinin zengin hikaye anlatımına katkı sağlıyor.

Yayın tarihi

The Last of Us Sezon 2 için kesin bir yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin 2025 yılı içerisinde yayınlanacağı kesinleşti.