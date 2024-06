"The Last of Us" dizisinin merakla beklenen ikinci sezonuna dört yeni oyuncunun dahil olduğu açıklandı. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezonunda Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, ve Spencer Lord yer alacak.

Yeni oyuncular

Danny Ramirez : "Top Gun: Maverick" filmindeki performansıyla tanınan oyuncu, ikinci sezonda önemli bir role sahip olacak.

: "Top Gun: Maverick" filmindeki performansıyla tanınan oyuncu, ikinci sezonda önemli bir role sahip olacak. Ariela Barer : "How to Blow Up a Pipeline" filminde rol alan oyuncu, kadroya yeni eklenen isimlerden biri.

: "How to Blow Up a Pipeline" filminde rol alan oyuncu, kadroya yeni eklenen isimlerden biri. Tati Gabrielle : Netflix'in popüler dizisi "You"da Marienne karakterini canlandıran Gabrielle, ikinci sezonda izleyicilerle buluşacak.

: Netflix'in popüler dizisi "You"da Marienne karakterini canlandıran Gabrielle, ikinci sezonda izleyicilerle buluşacak. Spencer Lord: "Riverdale" dizisinden tanınan Lord, ikinci sezona katılan bir diğer oyuncu.

İkinci sezonun beklentileri ve çekim takvimi

Dizinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Hollywood'daki grev nedeniyle geciken çekimlerin 2024 yılının başlarında başlaması planlanıyor. Yeni sezonun 2025 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Üçüncü sezon ihtimali

HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, daha önce yaptığı bir açıklamada dizinin üçüncü sezonuyla ilgili net bir garantinin olmadığını belirtmişti. Orsi, dizinin yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann'ın bir üçüncü sezon fikri üzerinde düşündüklerini ancak dizinin daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığının henüz belirsiz olduğunu ifade etmişti.

"The Last of Us"ın ikinci sezonunun heyecanla beklenmesi ve yeni oyuncuların katılımıyla hikayenin nasıl gelişeceği büyük bir merak konusu. Dizi, Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in başrollerdeki performanslarıyla dikkat çekmeye devam edecek gibi görünüyor.