Colin Farrell'in başrolünde yer aldığı ve The Batman evreninde geçecek olan The Penguin spin-off dizisinde Robert Pattinson’ın canlandırdığı Batman karakterinin yer almayacağı açıklandı. Dizinin showrunner'ı Lauren LeFranc ve baş yapımcısı Matt Reeves, SFX Magazine'e yaptıkları açıklamada, Pattinson'ın rolünün dizi için gerekli olmadığını vurguladı. LeFranc, dizinin odak noktasının Gotham sokaklarındaki suç dünyası olduğunu belirterek, Penguen'in Gotham’ın yeraltı dünyasında zirveye tırmanma çabalarını izleyicilere sunacaklarını söyledi.

Matt Reeves ise, Batman'in doğrudan yer almasa da Gotham'da ve hikayede Batman'in "hayaletinin" hissedileceğini belirtti. Reeves, dizinin Gotham evreninin bir parçası olduğunu ve The Batman filminde yaşanan olayların etkisinin devam ettiğini söyledi.

The Penguin, 2022 yılında yayınlanan The Batman filminin ilk spin-off dizisi olacak ve 19 Eylül 2024’te prömiyer yapacak.