Electronic Arts (EA), The Sims serisinin 25. yıl dönümünü unutulmaz kılmak için büyük bir adım atıyor. Uzun süredir dijital olarak erişilemeyen The Sims 1 ve The Sims 2, bu hafta tüm orijinal genişleme paketleriyle birlikte PC için yeniden piyasaya sürülecek. Konsol kullanıcıları içinse henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Bu sürpriz hamle, 27-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen "Nostalgia Now" haftası kapsamında serinin hayranlarını sevindirecek birçok etkinlikle birleşiyor.

Klasiklere dijital erişim gelecek

Orijinal The Sims hiç dijital bir sürümle piyasaya sürülmedi ve The Sims 2’nin popüler Ultimate Collection’ı 2018 yılında Origin’den kaldırılmıştı. Ancak Kotaku’nun EA planlarını bilen bir kaynağa dayandırdığı habere göre, her iki oyun da tüm genişleme paketleriyle yeniden hayranlarla buluşacak.

EA, nostalji temasını serinin sosyal medya paylaşımları ve resmi web sitesindeki yeniliklerle güçlendirdi. Örneğin, The Sims 1’den tanıdık bir karakter, The Sims 2’nin radyal menüsüyle çevrelenmiş şekilde resmi sitede göze çarptı.

Celebrate 25 years of The Sims! 🎂



Save the dates & tune in to celebrate The Sims for weeks to come! 🎉 #TheSims25https://t.co/Xf7U45igGa pic.twitter.com/BdnErVxlZE — The Sims (@TheSims) January 14, 2025

Paylaşılan ipuçları

EA’nin “BRB” notuyla paylaştığı kısa bir animasyon, serinin hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Videoda, Sims’in ünlü Plumbob simgesi, The Sims 1 ve The Sims 2 estetiklerini hatırlatan görseller arasında dönerek nostaljik bir atmosfer yaratıyor. Daha sonra The Sims 3’ün yükleme ekranına benzeyen bir sahneye geçiş yapılması, serinin üçüncü oyununa dair yeni bir gelişme beklentisini de beraberinde getirdi.

25. yıl kutlamalarında neler olacak?

EA, 4 Şubat Salı günü başlayacak 25 saatlik canlı yayın etkinliğiyle The Sims’in 25. yılını kutlayacak. Bununla birlikte, The Sims 4 için sınırlı süreli bir etkinlik, 70’ten fazla yeni içerik ve ücretsiz bir yıldönümü güncellemesi de hayranlarla buluşacak.