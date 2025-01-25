Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sıkılaştırmaya devam ediyor. 23 Ocak itibariyle, piyasada bulunan üç çocuk ürünü için yasaklama kararı alındı. Bu karar kapsamında, "Sasta" marka çocuk saatleri, "Can Sport" marka zıplama topu ve "Little Chef" marka küçük oyuncakların satışı durduruldu.

Neden yasaklandılar?

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu ürünler insan sağlığını tehlikeye atacak unsurlar taşıyor. Yapılan denetimlerde, söz konusu ürünlerin çocuklar için uygun olmadığı ve sağlık açısından risk taşıdığı belirlendi. Bakanlık, ürünlerin piyasadan toplatılmasına ve kullanımının yasaklanmasına karar verdi. Çocuk ürünlerinin güvenliğine ilişkin denetimlerin daha da artarak süreceği belirtildi.

"Sasta" çocuk saatlerinin yüksek miktarda kurşun içerdiği, zıplama topu ve küçük oyuncakların ise "boğulma riski" taşıdığı belirtilmişti.

Bakanlık 2 ürünün daha piyasadan toplatılmasına karar verdi. "Biricik Kids" markasına ait çocuk eşofman takımı ve "Lisans Kırtasiye Ofis Gereçleri" markalı boya kalemleri ve boya malzemeleri ürünü yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle çocuklar için üretilen güvensiz ürünlerin takibini sürdürüyor.