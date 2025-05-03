Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) dört cep telefonu ve bir kablosuz hoparlör eklendi. Tespit edilen modeller piyasadan toplatılacak. Cihazların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne aykırı olduğu belirtildi.

Dört cep telefonu ve bir kablosuz hoparlör piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasada denetim ve güvenlik kontrolü kapsamında yeni bir toplatma kararına imza attı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) eklenen bilgilere göre, dört farklı cep telefonu modeli ile bir kablosuz hoparlör cihazının piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık, yapılan teknik değerlendirmeler neticesinde söz konusu ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nin bazı teknik gereklerine uymadığını tespit etti. Bu doğrultuda cihazların satışı ve dağıtımı yasaklandı.

İşte toplatılacak o telefon modelleri

NTV'nin haberine göre, GÜBİS'e girilen yeni bildirime göre piyasadan toplatılacak cep telefonu modelleri şunlar:

S19 Max Pro S Zoom

DCT 90

X11

X9

Söz konusu ürünlerin ilgili teknik düzenlemeleri karşılamadığı, bu nedenle insan sağlığı ve haberleşme güvenliği açısından risk oluşturabileceği açıklandı.

Hoparlör modeli de listede

Toplatılacak ürünler arasında yalnızca cep telefonları değil, bir adet kablosuz hoparlör de yer alıyor. Model ismi "AC 1200" olan bu ürünün de yine Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne aykırı olduğu belirtildi.

Cihazın hangi teknik açıdan uygunsuz bulunduğu açıklanmasa da, benzeri ürünlerde genellikle elektromanyetik uyumsuzluk, frekans dışı yayınlar veya güç aşımı gibi nedenlerle toplatma kararı alınabiliyor.

GÜBİS nedir?

GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi), Türkiye'de piyasaya sürülen ürünlerin güvenlik denetimlerini şeffaf şekilde paylaşmak amacıyla oluşturulan resmi bir platformdur. Ticaret Bakanlığı ve diğer yetkili kuruluşlar, denetimlerde tespit edilen güvensiz ürünleri bu sistemde kamuoyuna ilan eder.

Platformdaki bildirimlerde, ürünlerin modeli, teknik gerekçeleri, toplatma kararının kapsamı ve ilgili düzenlemeye aykırılık durumu açıkça belirtilir.

Vatandaşa uyarı: Cihazlarınızı kontrol edin

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere çağrıda bulunarak listede yer alan cihazlara sahip olanların, ürünleri satın aldıkları yerlere iade etmelerini veya kullanımını durdurmalarını tavsiye etti.

Güvensiz ürünlerin piyasada kalmasının hem kullanıcı sağlığı hem de haberleşme altyapısı açısından ciddi riskler taşıdığı vurgulandı.