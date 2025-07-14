Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk altı ayında farklı sektörlere ait 12 bin 499 reklam dosyasını inceledi. Dosyalar başvurular ve bakanlık tarafından tespit edilen olası ihlaller kapsamında değerlendirildi. Bakanlık, mevzuata aykırı bulunan 753 dosya için toplam 141 milyon TL’yi aşan idari para cezası, reklam durdurma ve erişim engeli gibi yaptırımlar uyguladı.

İncelemeler sonucunda, başvuru koşullarını taşımayan veya kapsam dışı olduğu belirlenen 11 bin 657 dosya işlem dışı bırakıldı. Geri kalan 842 dosyadan 838’i Reklam Kurulu gündemine alındı ve karara bağlandı. Kurul, ayrıca 4 dosya hakkında karar verilinceye kadar geçici tedbir uyguladı.

Reklam Kurulu’nun incelemeleri sırasında elektrikli araçların menzil bilgileriyle ilgili yanıltıcı tanıtımlar ile müzik, video ve dijital içerik platformlarındaki ‘karanlık ticari tasarım’ uygulamaları da değerlendirildi. Bu tür uygulamaların tüketici haklarını ihlal edebileceği tespit edildi.

753 dosya için yaptırım uygulandı

Kurul kararlarında 753 dosya için yaptırımlar uygulandı. Bunlar arasında 456 dosya için reklam durdurma, 17 dosya için durdurma ve erişim engeli, iki dosya için düzeltme kararı, 225 dosya için idari para ve durdurma, 13 dosya için ise idari para, durdurma ve erişim engeli cezaları yer aldı. İncelenen 85 dosyada ise mevzuata aykırılık tespit edilmedi.

Ticaret Bakanlığı, uygulanan idari para cezalarının toplam tutarının 141 milyon 123 bin TL olduğunu açıkladı. Bakanlık, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla denetim ve yaptırımlarını sürdürdüğünü belirtti.