Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 8 ayında tüketici sözleşmeleri, reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili toplamda 815 milyon 323 bin 796 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık, bu ceza uygulamalarının, tüketicilerin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini koruma amacıyla çalıştığı belirtildi. 2024 yılının Ağustos ayında yapılan denetimlerde ise 79 milyon 580 bin 960 TL ceza kesildiği bildirildi.

Tüketici sözleşmeleri ile ilgili olarak yılın ilk 8 ayında 432 milyon 389 bin 365 TL, ürün güvenliği kapsamında 16 milyon 386 bin TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinde ise 165 milyon 41 bin 612 TL ceza kesildi. Ayrıca, fiyat etiketi denetimlerinde 201 milyon 506 bin TL ceza uygulanarak toplam ceza miktarı 815 milyon TL'yi aştı.

Ticaret Bakanlığı, güvenli ürün ve kaliteli hizmetin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine devam edeceğini ve tüketicilerin menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini ifade etti.