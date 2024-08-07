Makyaj videoları ve eğlenceli içerikleriyle büyük bir hayran kitlesi edinen Feyza Akkan, takipçileri tarafından "Türk Kylie Jenner" olarak adlandırılıyor.

Makyaj videoları da dikkat çekiyor

Feyza Akkan, TikTok'ta yayınladığı makyaj videolarıyla kısa sürede büyük bir popülerlik kazandı. Akkan'ın videoları, sadece makyaj ipuçları vermekle kalmıyor, aynı zamanda izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor.

Kylie Jenner'a olan benzerliğiyle gündemde

Feyza Akkan’ın Kylie Jenner’a olan benzerliği, sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Hem fiziksel görünümü hem de tarzıyla ünlü reality şov yıldızını andıran Akkan, bu benzerliğiyle büyük ilgi görüyor. Takipçileri tarafından "Türk Kylie Jenner" lakabıyla anılan Akkan, bu durumu eğlenceli bir şekilde karşılıyor ve videolarında zaman zaman bu benzerliğe de gönderme yapıyor.

İşte Feyza Akkan’nın Kylie Jenner benzerliği...