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Operasyonda şüpheliler N.G. (47), İ.A. (30) ve S.E. (35) gözaltına alındı.

Tırın ön kısmında narkotik dedektör köpeği "Sam" ile yapılan aramada, 900 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında takip edilen bir tırı durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Samsun'a tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ortak çalışma yürüttü.

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir tırd a yapılan aramada, "Sam" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

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