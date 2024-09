Ailelere yönelik özel içeriklerle zenginleştirilmiş Tivibu GO Aile Paketi, uygun fiyatı ve geniş içerik yelpazesiyle dikkat çekiyor. 2024 yılı itibarıyla Tivibu GO Aile Paketi'nin aylık ücreti 49,90 TL olarak belirlenmiştir.

Bu paket, ailelere hitap eden çocuk programları, filmler, belgeseller ve dizilerle dolu çeşitli kanalları içeriyor. Aynı zamanda mobil cihazlardan, tabletlerden ve bilgisayarlardan her an erişim imkanı sunan Tivibu GO, ailelerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Tivibu’nun sunduğu bu hizmet, uygun fiyatıyla her yaştan izleyiciye hitap eden içeriklere kolay erişim sağlıyor.

Tivibu GO’nun Aile Paketi, kullanıcılara cazip fiyat avantajı sunarken, aile bireylerinin keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyor.