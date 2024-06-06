Türkiye'de tiyatroya olan ilgi, 2023 yılında önemli bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri" bültenini yayımladı. Verilere göre tiyatro seyircisi sayısı bir önceki sezona göre yüzde 15 oranında, opera ve bale seyirci sayısı yüzde 30 oranında arttı. Bu artış, pandemi sonrası normalleşmenin ve kültürel etkinliklere olan özlemin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Pandemi sonrası normalleşme

Pandemi döneminde kapalı kalan tiyatro salonları 2022 yılında yeniden açılmaya başlasa da seyirci sayılarında beklenen artış 2023 yılında gerçekleşti. Uzmanlar, bu artışın nedenleri arasında pandemi sonrası normalleşme sürecini ve kültürel etkinliklere duyulan özlemi gösteriyor. Uzun süre evde kalan sanatseverler, tiyatro salonlarına geri dönerek bu sanat dalına olan desteklerini gösterdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki tiyatro etkinlikleri, sanatseverlerin ilgisini çekti.