İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 93. yılı, Kültürpark’ta önemli sorunları yeniden gündeme getirdi. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu, fuar süresince yaşanan gıda güvenliği ihlalleri ve Kültürpark'ın doğal yapısına yönelik tehditleri vurguladı.

İzmir'in kültürel mirası tehdit altında

TMMOB, İzmir’in ekolojik, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için kamu kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Kültürpark’ın korunması ve geliştirilmesi, bu sürecin temel unsurları arasında yer alıyor. Kurul, 2000'li yıllardan bu yana sürdürdükleri mücadelede, İzmir'in kültürel mirasının sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere taşınmasının öncelikli görev olduğunu ifade etti.

Gıda güvenliği tehlikesi

Bu yılki fuarda, gıda ve su güvenliği konusunda ciddi ihlaller yaşandığını tespit ettiklerini belirten TMMOB, açıkta bırakılan yiyeceklerin mikrobiyal üremeye maruz kaldığını ve soğuk zincir gerektiren ürünlerin uygun koşullarda taşınmadığını açıkladı. Ayrıca, hijyen kurallarına uyulmadığını ve ürünlerin etiketlerinin eksik olduğunu da vurguladılar.

Halk sağlığını korumanın İZFAŞ ve kamu kuruluşlarının sorumluluğu olduğunu hatırlatan TMMOB, bu tür ihlallerin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini yineledi. TMMOB, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın, kente değer katacak bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.