TOFAŞ, 2024-2025 Sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı pivot Kris Bankston ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Birleşik Amerikalı pivot Kris Bankston ile anlaşma sağladı. Atletik özellikleriyle öne çıkan Bankston geride kalan sezonda Yunanistan’ın Aris takımı ile Yunanistan liginde 7.8 sayı-3.7 ribaund, Eurocup’ta 6.1 sayı-2.9 ribaund ortalama ile oynarken, İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımında ise 15.1 sayı-9.9 ribaund ortalama istatistiklerini tutturmuştu.

1999 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki Kris Bankston, pivot (5) pozisyonunda görev yapmaktadır.



KRIS BANKSTON KİMDİR?

11 Haziran 1999, Birleşik Amerikalı oyuncu Kris Bankston, center (5) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Pine Bluff, Arkansas’ta dünyaya gelen Kris Bankston, kolej kariyerine 2017-2018 sezonuyla Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından University of Arkansas at Little Rock’ta başlarken 2022-2023 sezonunda 32 maçta 14.2 sayı-7.1 ribaund-1.5 blok ortalama istatistikleriyle Norfolk State University’den mezun oldu. Bankston, Norfolk State’deki kariyeri sırasında oynadığı konferansta 2022 ve 2023 yıllarında “en iyi savunma beşine” seçilirken, takımıyla beraber 2022 yılında konferans şampiyonluğunu kazandı.

2023 Yazında NBA Yaz Ligi’nde Minnesota Timberwolves forması giyen yetenekli uzun, 2023-2024 sezonu öncesi İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımına transfer olsa da savaş nedeniyle burada forma giyemeden ayrılarak Yunanistan’ın Aris BC takımına katıldı. Aris formasıyla Yunanistan liginde 7.8 sayı-3.7 ribaund, Eurocup’ta 6.1 sayı-2.9 ribaund ortalamalarını sergileyen ve özellikle Panatinaikos maçında yaptığı muhteşem smaçla dikkatleri üzerine çeken Kris Bankston, sezonun devamında Hapoel Beer Sheva’ya geri dönerek İsrail liginde 15.1 sayı-9.9 ribaund ortalama istatistiklerini tutturdu.