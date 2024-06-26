ANKARA (AA) - Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun makam aracı Togg, 20 çocuğun sünneti için süslendi.



Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıf Eserleri Müzesi'nin bahçesinde ailesi sosyal yardım alan ve yaşları 4 ila 15 arasında değişen 20 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi.

Bahçedeki sünnet etkinliği için çadır kuruldu, masa ve sandalyeler getirildi, Genel Müdür Aksu'nun kullandığı "Erkek oluyorum" , "Maşallah" yazıları yapıştırılan ve balonlarla süslenen makam aracı Togg da bahçede yer aldı.

Etkinlik alanına aileleriyle gelen ve sünnet kıyafeti giyen çocukların her birine bisiklet hediye edildi.

Çocuklar etkinlik için süslenen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u inceleme fırsatı buldu, aracın içerisinde fotoğraf çektirdi.

Çadırda yemeğin ardından pasta kesimi ve "Karagöz-Hacivat" gösterisi de yapıldı.

Bahçedeki etkinliğin tamamlanmasıyla çocuklar çeşitli müzelerle, Mogan Gölü gezisi için aileleriyle yola koyuldu.

- "Togg'a binmek hayalimdi"

Sünnet arabası olarak süslenen Togg'a binen 11 yaşındaki Arda Veligönmez, bunun hayali olduğunu ve aracı çok beğendiğini söyledi.

Doktor olmayı hedeflediğini belirten Veligönmez, büyüdüğünde Togg almayı istediğini söyledi.

8 yaşındaki Yusuf Arslan da kendisine hediye edilen bisikleti ve Togg'u çok beğendiğini anlattı.