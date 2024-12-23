Tokat'ın Turhal ilçesinde, alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Küfürleşme sonrası bir kişi bıçakla boğazından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, cinayetle suçlanıyor.

Olayın gelişimi

Olay, Turhal ilçesinin Çevikler Mahallesi'nde metruk bir binanın bahçesinde meydana geldi. Alkol aldıktan sonra arasında tartışma çıkan iki arkadaş, küfürleşmeye başladı. İddiaya göre, 21 yaşındaki Duran A., 18 yaşındaki Ozan Karaca'ya küfür etmesi nedeniyle sinirlenerek belindeki bıçağı çekti ve Karaca'yı boğazından bıçakladı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşlar, hareketsiz yatan birini fark ederek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede genç kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Karaca'nın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltı

Polis ekiplerinin kimlik tespit çalışmaları sonucunda, hayatını kaybeden kişinin Ozan Karaca olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı Duran A. kısa sürede gözaltına alındı. Duran A., polis sorgusunda olayın alkol ve küfürleşme nedeniyle geliştiğini itiraf etti. Ozan Karaca'nın cenazesi ise otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü.