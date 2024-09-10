Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 57’nci Topçu Tugayı Hacılarkırı K. Yrd.lığında görev yapan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün vefat ettiğini açıkladı. 10 Eylül tarihinde ani bir rahatsızlık geçiren Kökcü, hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'nin resmi açıklamasında, “Kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü’nün hastaneye sevk edilmesinin ardından tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. Aziz şehidimizin mekânı cennet olsun. Kökcü'nün kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri camiasına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.