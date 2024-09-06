Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa 2. antrenmanında kaza geçirerek pistten tıbbi merkeze götürüldü. İlk yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, detaylı tetkiklerin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildi. Yaşadığı bu talihsiz kazaya rağmen, Toprak’ın sağlık durumu hakkında net bir olumsuzluk bildirilmedi.

WORLDSUPERBIKE

TOPRAK WOW 😮

130+ mph crash

He has walked away👍 pic.twitter.com/6J6Tp5ubby — Colin Mcnally (@co44792) September 6, 2024

Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinde toplam 54 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek büyük başarılara imza attı ve Türkiye’nin adını dünyaya duyurdu. 1996 doğumlu olan başarılı sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 213 yarışa katılarak, 133 kez ödül kürsüsüne çıktı. Son dönemde, Portekiz’de gerçekleşen yarışla birlikte üst üste 13’üncü kez kürsünün zirvesinde yer alarak, bu alandaki rekoru İngiliz pilot Jonathan Rea ve İspanyol rakibi Alvaro Bautista'nın elinden aldı. Bu başarısıyla, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste kazanma rekorunu geliştirerek, geçilmesi zor bir başarıya imza attı.

Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor

Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla mücadele ettiği şampiyonada bu hafta sonu da piste çıkmayı ve liderlik avantajını korumayı planlıyordu. 2021 yılında Yamaha takımıyla Dünya Superbike Şampiyonu olan Razgatlıoğlu, bu sezon BMW fabrika takımıyla (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK) mücadele ediyor ve şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösteriliyor. Toplamda 7 etap sonunda 15 galibiyet elde eden Razgatlıoğlu, BMW takımıyla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu kazanın ardından gözler, Toprak Razgatlıoğlu’nun hafta sonu yarışına katılma durumuna çevrildi. Sağlık durumu yakından takip edilen milli sporcu, kazaya rağmen yarışa çıkması halinde şampiyonluk mücadelesinde liderlik avantajını korumak için yeniden pistte olacak.