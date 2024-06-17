Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 4. durağı olan İtalya Emilia Romagna yarışında 3’te 3 yaparak, üst üste 4. galibiyetine ulaştı, şampiyona liderliğine yükseldi ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 21’e çıkardı. İTALYA (İGFA) - Dünya Superbike Şampiyonası’nda BMW takımında yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu İtalya’da düzenlenen Emilia-Romagna ayağında şov yaptı.

Önce pole pozisyonunu alan Toprak, 10 turluk kısa yarış da dahil olmak üzere 3 yarışta da bitiş çizgisini ilk sırada tamamlamayı başardı. Dün şampiyona liderliğini alan Toprak, bugün de farkı 21’e çıkarmış oldu.

Üst üste 4. galibiyetini alan Red Bull sporcusu, Superbike tarihinin de en çok yarış kazanan 5. ismi olmayı başardı. Toprak, en son 2022 Endonezya hafta sonunda tüm yarışları kazanmıştı.

Puanını 117’den 154’e yükselten Toprak’ın bir sonraki adresi ise İngiltere.

WSBK’da sezonun 5. etabı 12- 14 Temmuz tarihlerinde Donington Park’ta koşulacak olan yarışla devam edecek ve yarış yeniden Red Bull TV ekranlarından canlı yayınlanacak.