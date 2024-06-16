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Dün şampiyona liderliğini ele geçiren Toprak, puanını 179'a yükselterek en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 21 puana çıkardı.

Aruba Ducati takımı sürücülerinden Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista ise 3'üncü sırada mücadeleyi bitirdi.

Kalan bölümde farkı giderek arttıran 2021 şampiyonu Toprak, Superpole yarışından sonra ikinci yarışta da birinciliği elde etti. Toprak böylece bu sezon 6'ncı, kariyerinin 45'inci yarış birinciliğine ulaştı.

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Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

ANKARA (AA) - Motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu , Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 4. ayağının ikinci yarışında da birinci oldu.

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