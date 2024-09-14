Artan su kıtlığı, gıda talebi ve toprak kirliliği gibi sorunlar, tarım sektöründe yeni çözümler arayışına neden oldu. Topraksız tarım, bu sorunlara sürdürülebilir bir yanıt olarak yükselişe geçerken, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor.

Geleceğin tarım yöntemi

Topraksız tarım, bitkilerin toprak yerine su bazlı besin çözeltilerinde veya kaya yünü ve perlit gibi alternatif ortamlarda yetiştirildiği bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Geleneksel tarıma göre daha az su ve kimyasal kullanımıyla verimliliği artıran bu yöntem, sürdürülebilir gıda üretimi için temel çözümlerden biri haline gelmiş durumda. Su kıtlığı, toprak kirliliği ve artan gıda talebi gibi zorluklarla başa çıkmak için topraksız tarım giderek daha fazla tercih ediliyor.

Forte teknoloji ve CETWELL’den anahtar teslim projeler

Türkiye’nin modern tarım sektöründe büyüme kaydettiği alanlardan biri de topraksız sera tarımıdır. Forte Teknoloji'nin iştiraki olan CETWELL, tarıma yatırım yapmak isteyen girişimciler için anahtar teslim sera projeleri sunarak sektörde lider bir rol oynuyor. Forte Teknoloji Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, topraksız tarımın, özellikle su tasarrufu sağlayan ve daha az kimyasal kullanımı gerektiren çevre dostu bir yöntem olduğunu belirtiyor. Bu tarım türü sayesinde bitkiler, hastalık ve zararlı maddelerden korunarak daha verimli bir şekilde yetiştiriliyor.

Bayrak, “Topraksız seralar, sadece tarım değil, aynı zamanda teknolojik bir üs olarak da değerlendiriliyor. Modern teknolojilerle donatılan bu seralar, global akıllı tarım pazarının bir parçası haline gelerek yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor,” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de modern sera yatırımları artıyor

Türkiye’de modern sera alanları, her yıl yaklaşık 1.500 dekarlık bir artışla genişlemeye devam ediyor. Ülke genelinde şu anda yaklaşık 22 bin dekar modern sera bulunuyor. Bu büyüme, Türkiye’nin tarım sektöründe modern yöntemlere olan ilgisinin ve yatırım potansiyelinin artmasını sağlıyor. Özellikle topraksız tarım, bu büyümenin en önemli itici gücü olarak öne çıkıyor.

Ekonomik fırsatlar: Sera yatırımları ve getirileri

Sera yapmanın ev almaktan daha karlı olduğunu vurgulayan Bayrak, topraksız tarımın ekonomik açıdan önemli bir yatırım fırsatı sunduğuna dikkat çekiyor. Su kıtlığı ve gıda güvenliği gibi global sorunlarla mücadelede sürdürülebilir tarımın kritik bir rol oynayacağını belirten Bayrak, CETWELL ile daha düşük sermaye gerektiren yeni finansal yapıların da yakında devreye gireceğini söylüyor.

Küresel akıllı tarım pazarı büyüyor

Topraksız tarım, global akıllı tarım pazarının da önemli bir parçası haline geliyor. 2030 yılına kadar yıllık %10,2 büyüme oranı ile 35,98 milyar ABD dolarına ulaşması beklenen akıllı tarım pazarı, sürdürülebilir ve verimli tarım tekniklerine olan talebin hızla arttığını gösteriyor. Türkiye’nin bu pazardan pay alarak büyümesini sürdürebileceği öngörülüyor.