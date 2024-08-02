Torbalı Belediyesi Tarım Arazilerini Talan Edenlere Geçit Vermiyor!

Torbalı Belediyesi, tarım arazilerinin korunması için hobi bahçelerine karşı sert önlemler alıyor. Belediye Başkanı Övünç Demir’in talimatıyla denetimlerini artıran Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tarım alanlarını işgal eden hobi bahçelerini tespit ederek bir bir mühürlüyor.

Son denetimlerde, Çapak, Demirci, Saipler, Bozköy, Yoğurtçular, Dağkızılca, Çakırbeyli, Dirmil ve Karakuyu mahallelerindeki hobi bahçeleri mühürlendi. Bu mühürlemelere ek olarak, hobi bahçelerine para cezası da uygulanacak.

"Tarım arazilerimizi talan ettirmeyeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir İl Tarım Müdürlüğü, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı şikayetleri dikkate alan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bu denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Demir, "Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerimizi işgale ve talana geçit vermeyeceğiz. Görüntü kirliliğinden yaban hayvanlarının doğal yaşamına zarara kadar pek çok sıkıntı yaratan hobi bahçelerine karşı Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tek tek tespitlerde bulunarak yaptırım uygulamaya devam ediyor. Hemşehrilerimizle el ele doğal değerlerimizi korumayı sürdüreceğiz" dedi.