Torbalı'da tarım arazilerine hobi bahçesi adı altında yapılan müdahalelere karşı Torbalı Belediyesi'nden sert bir müdahale geldi. Belediye, hobi bahçesi reklamı yapan firmalara ceza keserek tabelaları yerinden söktü.

Torbalı Belediyesi'nden hobi bahçeleri için yasal işlem

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in talimatıyla ilçedeki tarım arazilerine yönelik hobi bahçesi uygulamalarına karşı kararlı bir mücadele başlatıldı. Çapak, Bozköy, Saipler, Çakırbeyli ve Dağkızılca köylerinde tarım arazilerine yapılmak istenen hobi bahçesi reklam tabelaları için yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri, bu tür reklamları yapan firmalara ceza keserken, tabelaları da yerinden söktü.

Başkan Demir: “Tarım arazilerimizi koruyacağız"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ilçede tüm mahallelerde denetimlere devam edeceklerini ve hobi bahçelerine taviz vermeyeceklerini açıkladı. Tarım arazilerinin korunması için her türlü önlemi alacaklarını belirten Demir, “Tarım arazilerinin talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ekiplerimiz hobi bahçelerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Çapak, Bozköy, Saipler, Çakırbeyli ve Dağkızılca köylerinde yapılmak istenen hobi bahçeleri reklam tabelaları için cezai işlem uyguladık. İlçe sınırları içindeki tüm mahallelerde bu mücadelemiz devam edecek. Torbalı’yı ranta kurban etmeyeceğiz” dedi.