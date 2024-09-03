İzmir’in Torbalı ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü onuruna düzenlenecek Güz Etkinlikleri için geri sayıma başladı. Yarın başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek olan etkinlikler, ilçeyi adeta bir kültür ve sanat merkezi haline getirecek. Sanat atölyelerinden konserlere, spor yarışmalarından sergilere kadar dolu dolu bir program Torbalı halkını bekliyor.

Kültür ve sanatla dolu günler

Etkinliklerin ilk günü, ilçenin dört bir yanında düzenlenecek atölyeler ve sergilerle başlayacak. Bu etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler, el becerilerini geliştirecek ve sanatsal yeteneklerini sergileyecek. Yerel ve ulusal sanatçıların eserleri de bu süreçte Torbalı’da sanat dolu günler yaşatacak.

Zafer Algöz ve Erkan Can Torbalı’da

Güz Etkinlikleri sadece sanatsal etkinliklerle sınırlı kalmayacak. Spor yarışmaları ve söyleşiler de programda yer alacak. Etkinlikler, Metropolis Antik Kenti’nden başlayacak koşu yarışması ile start alacak. Gün sonunda ise ünlü tiyatrocu Zafer Algöz ve oyuncu Erkan Can, Metropolis Antik Kenti’nde düzenlenecek söyleşi ve tiyatro gösterisi ile Torbalı halkı ile buluşacak.

Fettah Can ile görkemli final

Etkinliklerin üçüncü günü, animasyon gösterileri ve atölyelerle başlayacak. Günün finalinde ise Torbalı Belediyesi Halk Müziği Korosu’nun konseri ve ünlü sanatçı Fettah Can’ın performansı ile unutulmaz bir gece yaşanacak. 7 Eylül’de ilçenin kurtuluş yıl dönümü, resmi törenlerle başlayacak ve Fettah Can’ın konseriyle doruğa ulaşacak.

Başkan Demir’den davet

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, tüm ilçe sakinlerini bu büyük coşkuyu paylaşmaya davet etti. “102. kurtuluş yıl dönümümüzü, sanat, spor ve kültürle dolu dolu bir dört günle kutlayacağız. Tüm halkımızı bu coşkuya ortak olmaya çağırıyorum,” diyen Demir, etkinliklerin Torbalı’da unutulmaz anılar bırakacağını vurguladı.