Beş çocukla hayat mücadelesi veren Tori Spelling, yeni bir ilişki arayışında yaşadığı zorlukları ve tek eşliliğe olan inancını kaybettiğini çarpıcı sözlerle dile getirdi. Spelling, yeniden anne olma hayali kurduğunu belirterek Podcast'te Sara Evans'ın bu konudaki yorumları üzerine, "Keşke yumurtalarımı dondurmuş olsaydım" diyerek içindeki pişmanlığı ifade etti.

Tek eşlilik ve geleceğe bakışı

İki evlilikte de aradığını bulamayan Tori Spelling, Dean McDermott ile yollarını ayırdı. Kocasından boşandıktan sonra beş çocukla yeniden bir hayat kurmanın zorluğunun altını çizen Spelling, podcast programında şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

51 yaşındaki oyuncu, hazırlayıp sunduğu Misspelling adlı podcast programında ilişki uzmanı Dr. Viviana Coles'u konuk etti. Spelling, "20 yıl, 30 yıl sonra tek eşlilik arkaik bir kelime olacak, modası geçmiş bir şey haline gelecek" diyerek monogamiye olan inancını kaybettiğini belirtti.

Kırgınlıklarla dolu geçmişi ve belirsiz geleceği

Spelling, programında beş çocukla yeni bir sevgili bulmanın zorluklarını, "Beş çocuğum var. Beni kim ister?" diyerek ifade etti. Eski eşi Dean McDermott'un kolayca yeni bir sevgili bulması, Spelling'i derinden etkiledi. Tori Spelling, ilk evliliğini Charlie Shanian ile yapmıştı. Ancak bir film setinde Dean McDermott ile tanışınca, ikisi de o dönemde evli olmalarına rağmen birbirlerine aşık oldular. Bu ihanetle başlayan ilişkileri, beş çocuk ve birçok sorunla dolu bir evlilikle devam etti.

Babasının milyonlarına uzak

Hollywood'un ünlü yapımcılarından Aaron Spelling'in kızı olan Tori, babasının ölümünden sonra milyon dolarlık mirastan sadece küçük bir pay alabildi. Maddi zorluklar içinde yaşam mücadelesi veren Spelling, McDermott'un iddialarına göre ise, aslında normal bir yaşam sürdürebilecek durumda.