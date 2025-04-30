Tottenham-Bodo Glimt UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı 1 Mayıs'ta oynanacak. Maç TRT Spor ve İçtimai TV'de canlı yayınlanacak.
Tottenham - Bodo Glimt maçı 1 Mayıs'ta ekranlarda
Tottenham ile Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve İçtimai TV ekranlarından canlı izlenebilecek.
Tottenham - Bodo Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Tottenham - Bodo Glimt mücadelesi Türkiye'de TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Azerbaycan'da ise maç, İçtimai TV ekranlarında izlenebilecek.
TRT Spor frekans ve platform bilgileri
TRT Spor'u izleyebileceğiniz platformlar:
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Digiturk: Kanal 86
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D-Smart: Kanal 86
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Kablo TV: Kanal 133
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Tivibu: Kanal 85
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Turkcell TV+: Kanal 70
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Türksat Uydusu: Şifresiz yayın
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TRT Spor Web ve mobil uygulama: Şifresiz yayın
İçtimai TV frekans ve yayın bilgileri
İçtimai TV'ye erişim:
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Uydu: Azerspace 46E
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Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar
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Yayın durumu: Şifreli
Tottenham - Bodo Glimt maçı nerede ve ne zaman?
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Tarih: 1 Mayıs 2025, Perşembe
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Saat: 22:00 (Türkiye saatiyle)
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Stadyum: Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra
Tottenham kendi sahasında avantajlı
Tottenham, kendi sahasında avantaj ararken Norveç temsilcisi Bodo Glimt ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkacak takımı belirleyecek bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.