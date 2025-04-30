Tottenham-Bodo Glimt UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı 1 Mayıs'ta oynanacak. Maç TRT Spor ve İçtimai TV'de canlı yayınlanacak.

Tottenham - Bodo Glimt maçı 1 Mayıs'ta ekranlarda

Tottenham ile Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve İçtimai TV ekranlarından canlı izlenebilecek.

Tottenham - Bodo Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Tottenham - Bodo Glimt mücadelesi Türkiye'de TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Azerbaycan'da ise maç, İçtimai TV ekranlarında izlenebilecek.

TRT Spor frekans ve platform bilgileri

TRT Spor'u izleyebileceğiniz platformlar:

İçtimai TV frekans ve yayın bilgileri

İçtimai TV'ye erişim:

  • Uydu: Azerspace 46E

  • Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar

  • Yayın durumu: Şifreli

Tottenham - Bodo Glimt maçı nerede ve ne zaman?

  • Tarih: 1 Mayıs 2025, Perşembe

  • Saat: 22:00 (Türkiye saatiyle)

  • Stadyum: Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra

Tottenham kendi sahasında avantajlı

Tottenham, kendi sahasında avantaj ararken Norveç temsilcisi Bodo Glimt ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkacak takımı belirleyecek bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ