Tottenham-Bodo Glimt UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı 1 Mayıs'ta oynanacak. Maç TRT Spor ve İçtimai TV'de canlı yayınlanacak.

Tottenham - Bodo Glimt maçı 1 Mayıs'ta ekranlarda

Tottenham ile Bodo Glimt, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve İçtimai TV ekranlarından canlı izlenebilecek.

Tottenham - Bodo Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Tottenham - Bodo Glimt mücadelesi Türkiye'de TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Azerbaycan'da ise maç, İçtimai TV ekranlarında izlenebilecek.

TRT Spor frekans ve platform bilgileri

TRT Spor'u izleyebileceğiniz platformlar:

Digiturk: Kanal 86

D-Smart: Kanal 86

Kablo TV: Kanal 133 Bornova’da 10 ve 14 yaş altı satranççılar kıyasıya yarıştı

Tivibu: Kanal 85

Turkcell TV+: Kanal 70

Türksat Uydusu: Şifresiz yayın

TRT Spor Web ve mobil uygulama: Şifresiz yayın

İçtimai TV frekans ve yayın bilgileri

İçtimai TV'ye erişim:

Uydu: Azerspace 46E

Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar

Yayın durumu: Şifreli

Tottenham - Bodo Glimt maçı nerede ve ne zaman?

Tarih: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Saat: 22:00 (Türkiye saatiyle)

Stadyum: Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra

Tottenham kendi sahasında avantajlı

Tottenham, kendi sahasında avantaj ararken Norveç temsilcisi Bodo Glimt ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkacak takımı belirleyecek bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.