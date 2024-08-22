Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon’un Araklı ilçesi Kayacık Mahallesi’ne bağlı Haçovit Yaylası’nda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bir şekilde sonuçlandı. Arif Altuntaş ve ailesi önce bıçaklanarak öldürüldü, ardından evleri ateşe verildi. Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aile içindeki anlaşmazlık kanlı bitti

Trabzon’un Araklı ilçesinde yer alan Haçovit Yaylası’nda sabah saatlerinde çıkan yangın, bölgede büyük bir trajediye sahne oldu. Akrabalar arasında süregelen arazi anlaşmazlığı, Arif Altuntaş ve ailesinin hayatına mal oldu. İddiaya göre, olay günü sabah saatlerinde Arif Altuntaş ve eşi Gülizar Altuntaş ile kuzenleri Kasım Altuntaş, akrabaları M.A., M.A., ve A.A. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından bıçaklanan Altuntaş ailesi, daha sonra şüpheliler tarafından evde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Yangın gözyaşları içinde izlendi

Yangını ilk fark eden komşuları, hemen 112 Acil İhbar hattını arayarak durumu bildirdi. Ancak yaylada yeterli su olmaması nedeniyle yangına müdahale edilemedi ve yangın, yayla sakinleri tarafından çaresizce gözyaşları içinde izlendi. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, Altuntaş ailesinin yangında can vermesi mahallede derin üzüntü yarattı.

3 Şüpheli gözaltında

Olay sonrası geniş çaplı bir soruşturma başlatan jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda evi kasten ateşe verdikleri değerlendirilen 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler M.A., M.A. ve A.A., olay sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Önce cinayet, sonra kundaklama

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Altuntaş ailesinin bıçaklanarak öldürüldüğü ve ardından evlerinin şüpheliler tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği belirlendi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelek giydirilerek ilçe adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden eli sargılı olan A.A.'nın yüzünü gizlemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.