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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Öte yandan, kaza anı da çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; yokuş inen minibüsün virajı alamayarak yoldan çıktığı, taklalar atarak dereye yuvarlandığı anlar yer aldı.

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Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Y. yönetimdeki 61 S 3328 plakalı minibüs, karlı yolda yokuş indiği esnada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp dereye yuvarlandı. Taklalar atıp, dere yatağında duran minibüsteki Muhsin Reşat Özkurt kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde, karlı yolda sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye yuvarlanan minibüs teki Muhsin Reşat Özkurt (60) yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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