Trabzonspor, önemli bir finansal hamle yaparak Bankalar Birliği yapılandırma anlaşması kapsamında bulunan tüm kredilerini ve bu kredilere ait faizleri tamamen kapattığını açıkladı. Böylece Karadeniz ekibi, Bankalar Birliği ile yapılan kredi yapılandırma anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"T.C. Ziraat Bankası, Denizbank ve Türkiye Halk Bankasından oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 06/2019 döneminde imzalanan ve 03/2021 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.

Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."