Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kritik bir karara imza attı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, siyah-beyazlı taraftarların maç için Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'na alınmaması kararlaştırıldı. Bu kararın, ev sahibi Trabzonspor'un talebi üzerine alındığı belirtildi.

Toplantıda, maç güvenliği için alınacak önlemler de detaylandırıldı. Maç günü toplamda 2 bin 250 güvenlik görevlisinin, 750’si özel güvenlik olmak üzere görev yapacağı açıklandı. Alınan bu karar, maçta güvenliğin sağlanması adına kritik bir adım olarak değerlendirildi.