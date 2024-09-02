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Bir süredir forvetini bekleyen Trabzonspor, Simon Banza ile prensipte anlaşmıştı ve ufak pürüzlerin tamamlanmasının ardından Trabzon'a indi. Simon Banza bugün Trabzonspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Forvet transfer i için aylardır uğraş veren Trabzonspor nihayet santraforuna kavuştu. Bordo-mavililer, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Portekiz ekibinde Braga forması giyen Simon Banza 'yı kadrosuna kattı. Kongolu forvet bordo mavili formayı sırtına geçirdi.

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