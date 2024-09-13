Trabzonspor’un 15 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesinde Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun, Beşiktaş taraftarının stada alınmayacağına ilişkin kararı, Trabzonspor’un taraftar grubu 'Çılgınlar' tarafından eleştirildi. Grup adına açıklama yapan Tuncay Kara, deplasman yasağının futbolun coşkusunu baltalayan geçici bir çözüm olduğunu ifade etti.

"Deplasman yasağı geçici bir çözüm"

Kara, futbolun taraftarların tutkusu ve aidiyetiyle var olduğunu vurgulayarak, “Deplasman yasağı, bu coşkulu ruhu baltalayan geçici bir çözümdür. Güvenlik gerekçeleri yerine taraftarları bilinçlendirip futbolun gerçek ruhunu korumak daha etkili bir çözüm olabilir” dedi. Ayrıca, iki takım taraftarının bir arada bulunduğu maçların futbolun rekabet ve coşkusunu zirveye taşıdığını belirtti.

Kara, yasağın kaldırılmasının futbol turizmine katkı sağlayacağını ve şehirler arası kültürel bağlar oluşturacağını ekleyerek, "Futbol, birleştirici bir güçtür ve bu güç, tribünlerde yankılanan taraftar sesleriyle büyür" dedi.