Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finalde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale çıkma başarısı gösterdi. Bordo-mavililer Avrupa'da finale yükselen ilk Türk takımı oldu.

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde!

Trabzonspor'un gençleri Avrupa'da adını altın harflerle yazdırdı. UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya temsilcisi Salzburg ile karşılaşan Trabzonspor U19, sahadan 2-1 galip ayrılarak finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer, UEFA Gençlik Ligi'nde finale çıkan ilk Türk takımı olma unvanını kazandı.

Salzburg karşısında net galibiyet

Maçta üstün bir oyun sergileyen Trabzonspor U19, ilk yarıda bulduğu gollerle fark yarattı. Rakibinin ikinci yarıdaki baskısına rağmen skoru koruyan bordo-mavililer, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Teknik heyet ve oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Finalde rakip AZ Alkmaar mı, Barcelona mı?

Trabzonspor U19, finalde AZ Alkmaar ile Barcelona arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak. UEFA Gençlik Ligi finali için geri sayım başlarken, bordo-mavililer tarih yazmak için sahaya çıkacak.

'TSAkademi'nin X hesabından yapılan final paylaşımı şöyle;

UEFA Gençlik Ligi resmi X hesabındaN Trabzonspor U19'un finale çıktığını bu görselle duyurdu;