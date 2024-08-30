UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen mağlubiyeti sonrası Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ile resmen bağlar koptu. Trabzonspor bir süredir kötü futbol dolayısıyla eleştiri alan teknik adam ile yolları ayırma kararı aldı.

Yağız Sabuncuoğlu haberine göre, Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile görüştü. Trabzonspor, Güneş'i ikna etmeye çalışıyor ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından ayrılığın resmiyet kazanması bekleniyor.