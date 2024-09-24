Sezon başında büyük umutlarla Trabzonspor’a transfer edilen Ozan Tufan, Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ancak beklentileri karşılayamadı. Fanatik'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcu, maç boyunca oldukça isteksiz bir görüntü çizdi ve aldığı topları verimli kullanamadı. Orta saha mücadelesinde de etkisiz kalan Ozan, 90 dakika sahada kalmasına rağmen takıma katkı sağlayamadı.

Okay da istenilen seviyeye ulaşamadı

Milli futbolcu Okay Yokuşlu da Trabzonspor formasıyla bir türlü istenilen seviyeye ulaşamıyor. Gaziantep FK maçında yalnızca 46 dakika sahada kalan Okay, maçın 34. dakikasında gördüğü sarı kartla dikkat çekti. Teknik direktör Şenol Güneş’in oyun planına uyum sağlayamayan 30 yaşındaki oyuncu, savunma ve hücumda beklenen katkıyı gösteremedi. Trabzonspor’un zirve yarışından daha fazla kopmaması için iki futbolcunun performanslarını yükseltmesi kritik önemde.