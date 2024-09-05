Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Türk futbolunun efsane ismi Şenol Güneş'e emanet etti. Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililer, kadroda eksik gördüğü 8 numara ve kanat forvet pozisyonları için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda, Premier Lig'de Bournemouth forması giyen 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Philip Billing'i gündemine aldı.

Çok yönlü bir futbolcu

Billing'in kulübüyle sorunlar yaşadığı ve Trabzonspor'un oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. 2019'dan bu yana Bournemouth forması giyen Billing, orta saha, ön libero ve on numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Danimarkalı oyuncu, bu sezon Premier Lig'de oynanan 3 maçın ikisinde kadroya alınmazken, sadece bir maçta 6 dakika süre buldu. Geçtiğimiz sezon ise 33 maçta 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen Billing, Danimarka Milli Takımı formasını da 5 kez terletti.

Billing'in piyasa değeri 22 milyon euro olarak belirtilirken, Trabzonspor'un oyuncuyu kiralamak için teklif yapacağı bildirildi.