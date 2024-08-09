Trabzonspor A.Ş (#TSPOR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul'un Kartal ilçesinde kulübe ait olan 13.000 m²'lik arazinin 30 yıllık kullanım hakkını 4 milyar TL bedelle devraldığını duyurdu. Bu karar, kulübün mali yapısını güçlendirmek ve geleceğe yönelik yatırımlarını desteklemek amacıyla alındı.

Devrin detayları

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Kartal ilçesinde yer alan 12.452,09 m² yüzölçümlü ve 707,00 m² yüzölçümlü iki parsel üzerindeki arazilerin "Daimi ve Müstakil Üst Hakkı", iki ayrı gayrimenkul değerleme firması tarafından belirlenen ortalama değerle devredildi.

Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 08.08.2024 tarihli raporu ile belirlenen 4.061.813.000 TL ve Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.'nin 08.08.2024 tarihli raporu ile belirlenen 3.924.705.000 TL değerler üzerinden hesaplanan ortalama 3.993.259.000 TL bedelle devredildi.

Trabzonspor için stratejik bir hamle

Bu devrin, Trabzonspor'un mali yapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Kulübün bu hamlesi, gelecekteki projeler için mali kaynak yaratma ve sportif başarılara daha fazla yatırım yapma imkanı sunacak.

Trabzonspor'un Kartal'daki bu arazisi, İstanbul'un hızla gelişen bölgelerinden birinde yer alması nedeniyle önemli bir gayrimenkul olarak değerlendiriliyordu. 30 yıllık kullanım hakkının devri, hem kulüp hem de yatırımcılar açısından büyük bir ekonomik değer taşıyor.