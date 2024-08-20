Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu önemli mücadele öncesinde hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından geniş alanda oyun oynandı.

Trabzonspor, maç öncesi son antrenmanını yarın TSİ 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Kybunpark'ta yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Borna Barisic, TSİ 19.30'da Kybunpark'ta basın toplantısı düzenleyecek. Ev sahibi ekip St. Gallen'in teknik direktörü Enrico Maassen ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise TSİ 10.45'te başlayacak, ardından St. Gallen de hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor kafilesi, yarın saat 10.10'da Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Zürih'e hareket edecek. Bordo-mavililerin UEFA'ya bildirdiği kadroda 4 oyuncu yer almadı. Bu önemli mücadelede Trabzonspor, sahadan avantajlı bir skorla ayrılarak İstanbul'daki rövanş öncesi moral bulmayı hedefliyor.

Trabzonspor'un kamp kadrosu

Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Borna Barisic, Batista Mendy, Stefan Savic, Eren Elmalı, Serkan Asan, Stefano Denswil, Arsenii Batahov, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Yılmaz, John Lundstam, Edin Visca, Enis Bardhi, Ozan Tufan, Umut Güneş, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Trezeguet, Denis Draguş, Enis Destan, Mislan Orsic

Listede olmayanlar:

Tonio Teklic, Mislav Orsic, Umut Bozok, Taxiarchis Fountas