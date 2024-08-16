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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St. Gallen, Polonya’nın Slask takımıyla karşılaştı. İlk maçta evinde 2-0 galip gelen St. Gallen, deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla play-off'a yükseldi. Bu sonuçla Trabzonspor’un play-off turundaki rakibi İsviçre temsilcisi St. Gallen oldu.

Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin St. Gallen takımı, 3. ön eleme turunda Slask'ı geçerek play-off'a yükseldi. Trabzonspor, Rapid Wien'e elenerek Avrupa'da Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkını kazanmıştı.

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