TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün, 2024-2025 sezonunda "inatçı formalar" sloganıyla tanıttığı formaların göğüs sponsoru Papara oldu.

Bordo-mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan, Papara Park'ta düzenlenen tanıtım toplantısında, kentte Trabzonspor'u desteklemeyen tek bir kişi bile bulunamayacağını, dünyanın hiçbir şehrinde böyle bir kulüp kültürü olmadığını söyledi.

Ellerindeki en büyük gücün bu olduğunu ifade eden Doğan, "Yeni forma ana göğüs sponsorumuz artık Papara. Papara'nın CEO'su Emre Kenci Bey'e ve tüm Papara ailesine Trabzonspor aile adına teşekkür ediyorum. Kendilerini tarihin en büyük stadyum sponsorluğunda da Trabzonspor'u tercih ettikleri için tekrar teşekkür ediyoruz." dedi.

Doğan, bu sezon "inatçı formalar" sloganıyla sahne alacak formaların bugünden itibaren satışta olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımızdan ricamız, yeni sezon formalarımızdan satın alarak bayramlaşmalara böyle gitmeleridir. Böylelikle iki bayramı da bir arada yaşayacağız. Yeni formalarımız ve yeni göğüs ana sponsorumuz hayırlı olsun. Trabzonspor Kulübüne çok önemli bir destek verdiler. Bizde sponsorluğun dışında bir gönül bağı oluştu. Bu gönül bağına Trabzonsporlu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın cevabını vereceklerine inancım tam. Muhakkak Papara kartlara olan ilgi her geçen dakika büyüyecektir."





- "Ekonomik olarak kulübümüze bu değişimi sağlamak çok önemli"

Kulübün borçlarının bitirilmesi noktasındaki görüşleri sorulan Doğan, kendisinin ve yönetim kurulunun bununla ilgili önemli çalışmaları olduğunu vurguladı.

Doğan, bu ekonomik süreçten kulübü çıkaracaklarına kendisinin ve ekibinin inancının tam olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"1 yıl 2 ay olması lazım, 140 milyon avroyu geçen bir parayı kasaya soktuk. Bunun 115-120 milyon avro civarı karşılıksız, yapılan Bankalar Birliği anlaşması gereği. Bu anlaşma yapılalı 7 yıl oldu, hiçbirinin teknik ve kanuni olarak kredi kullanması mümkün değil. Bu tip söylemler balondan ibaret. Ekonomik olarak kulübümüze bu değişimi sağlamak çok önemli. Ama ben geldiğim zaman söylemiştim. Belki de işi en zor olan başkan benim çünkü mantalite ve yapı olarak bu kulübün yarışmadan durması ne sizler, ne benim açımdan mümkün değil. Ama şöyle bir gerçeği unutmamak lazım, Trabzonspor'un açığı her yıl bu ekonomik ortamda, bu faiz yapısıyla 45-50 milyon avro civarında. Bunun her yıl bulunması lazım. Biz şu ana kadar olan süreçte tarihinde yapılmamış işleri yaptık. Eksiğimiz yok mu tabi ki var ama bu süreçte planlamamız ay ay hazır. Trabzonspor'un borcunun önce yönetilebilir, daha sonra da (inşallah bu bana nasip olacak) borcu olmayan bir Trabzonspor'u camiamıza gururla sunacağız."





- "Güngör Şahinkaya akademinin başında olacak"

Trabzonspor'un eski futbolcularından ve aynı zamanda dayısı olan Güngör Şahinkaya'nın akademinin başında görev almaya başladığının hatırlatılması üzerine Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzonspor'a kattığı şey benden çok daha fazla. Bir şeyi konuşurken, aslında daha farklı konuşmak lazım. 6 şampiyonluğun tamamında ve onlarca kupada var. Bu formayı ailecek terletmiş. Benim yaptığım şeyler, onların yaptığı şeylerin yanlarına bile gelmedi. Dolasıyla zaten Trabzonspor'un tarihinde var. Yaptığı iş itibarıyla 20-25 yıl milli takımlarda altyapılarda gençlerin yetiştirilmesinin başındaydı. 'Bu saatte niye oldu?' diye insanların aklından geçebilir. Double pass ile beraber Abdullah hocamızın tavsiyesi ile akademide çok farklı bir yola geçtik. Bizden sonra bu yolun peşinden TFF de geldi. Olayı çok farklı bir boyuta getirdik. Artık double pass kontrolör seviyesine geçtik. Kontrol süreci en önemli aşamasıdır. Orada şehri bilen, benim de sonuna kadar güvenebileceğim bir göze ihtiyaç vardı. Pozisyon itibarıyla en önemli aday Sayın Güngör Şahinkaya akademinin başında olacak. Akademi ile yönetim kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayacak. Nasıl Trabzonspor akademisini geliştirebiliriz, Avrupa'daki daha iyi örnekler neler birçok konuyu beraber yöneteceğiz."





- "Onuachu hocamız ile görüştü, kendisiyle beraber çalışmak istediğini iletti"

Ertuğrul Doğan, takımda kiralık olarak görev yapan Paul Onuachu'nun yeniden transfer edilmesiyle ilgili gelişmelere ilişkin, "Onuachu hocamız ile görüştü, kendisiyle beraber çalışmak istediğini iletti. Menajeri bizimle temasa geçti, Onuachu'nun Trabzonspor'da kalmak istediğini tarafımıza iletti. Biz kulübü ile temasa geçtik. Kulübü 15 milyon sterlinlik bonservis bedelinde diretiyor. Biz de bu rakamları kendilerine veremeyeceğimizi ve tekrar kiralama yöntemiyle bir teklif sunduk. Teklifin cevabını bekliyoruz." dedi.





- "Avcı'nın, Anthony'nin geri dönüşüyle ilgili bizden bir talebi oldu"

Doğan, 5 transferi bitirdiklerini, imza aşamasında ise 3 transfer bulunduğuna dikkati çekerek, Anthony Nwakaeme'nin takıma transferi konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın talepte bulunduğunu söyledi.

Bu transferle ilgili Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'nın görüşmelerde bulunduğunu anlatan Doğan, "Sorulmadan söyleyeyim, muhakkak ki Anthony Nwakaeme sorulacaktır. Başkan Yardımcımız Nevzat Bey bu konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın, Anthony Nwakaeme'nin geri dönüşüyle ilgili bizden bir talebi oldu. Sonra hocamız ve Anthony arasında bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonra Nevzat Bey görüşmelere başladı ve şu an belirli bir aşamaya geldik. Nevzat Bey hem hac görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Herhalde hacda olması itibarıyla transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Doğan, Fenerbahçe Kulübünün teknik direktörlük görevine getirdiği Jose Mourinho ile ilgili düşüncesinin de sorulması üzerine, "Hiç beni ilgilendiren bir konu değil. Benim tek konsantre olduğum konu Trabzonspor'u biz gerçekten ekonomik anlamda bu lige nasıl hazır hale getiririz, transferlerimizi nasıl bitiririz, kampı nasıl daha iyi geçirebiliriz, Trabzon'da camiamız ile nasıl beraber olabiliriz? Biz sadece bunları düşünüyoruz. Biz işimizi doğru yaptığımız sürece kimin nerede olduğunun bir önemi yok. Gereken mücadeleyi vereceğiz. Gereken mücadele sonunda iş nereye gidecek hep beraber izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- "5 sezon boyunca Papara, Trabzonspor formalarının göğsünde bulunacak"

Papara CEO'su Emre Kenci ise Trabzonspor ile yaptıkları sponsorluğun kendileri için gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile sponsorluk ilişkilerinin 2018'de başladığını belirten Kenci, şunları kaydetti:

"2018'de küçük bir şirket olarak minicik bir anlaşma yaparak başladığımız hikaye bugün kocaman bir hale geldi. Ağustos 2023'te stat sponsorluğunda 5 yıl boyunca stadın isim haklarını içeren geniş kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına imza atmıştık, 1 milyar 416 milyon liralık. Bu anlaşma kapsamında 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon boyunca Papara, Trabzonspor formalarının göğsünde bulunacak. Bunu size duyurmaktan çok mutluluk duyuyorum. Biz yaptığımız anlaşmanın markamız ve şirketimiz için çok doğru bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda kendimize güvenimiz yüzde 100. Ertuğrul başkanın ortaya koyduğu vizyonun, ayrıca takımın başarısının artarak devam edeceğine inancımız tam."

Kenci, Papara'nın, finansın her alanında hizmet verecek süper finansal uygulama olma vizyonuyla çalışmaya devam ettiğini anlatarak, "Sürekli olarak yeni kategorilerde hizmetleri tüketici ve kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. 9'uncu yılında olmamıza rağmen şirket büyümeye devam ediyor. Türkiye'de bu şekilde yeni alanlar açarak büyümeye devam ederken bir Türk teknoloji şirketi olan Papara'yı, yaptığımız yatırımlarla Avrupa'ya taşımaya başladık geçen sene. Bu sene de Pakistan'da oldukça büyük bir şirketi satın alarak Pakistan'da varlık göstermeye başladık." dedi.

Papara'nın spora olan yatırımlarının devam edeceğini dile getiren Kenci, Trabzonspor'a Türkiye'de ve Avrupa'da başarılar diledi.

Kenci, bir gazetecinin, kulüplerin yapacağı transferlerde sponsorların ciddi destekleri olduğunu, Papara'nın da bu konuda desteğinin olup olmayacağını sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Her ticari ilişkide olduğu gibi, sadece ticari fayda yeterli değil, gönül bağının oluşması gerekiyor. Biz bunu burada yakaladık. Sadece Ertuğrul Bey ile değil, Trabzonspor'un bütün ekibiyle çok iyi bir sinerjimiz var. Bazı ikonik formalar vardır, uzun yıllar devam eder ve insanın aklında kalır. Allah nasip eder de gücümüz devam ederse, bu sponsorluk çok uzun yıllar devam etsin istiyoruz. Bunun içerisinde de tabi ki takımın başarılı olabilmesi için ek katkılar varsa yapmak isteriz."

Trabzonspor Taraftar Kartı'nın sağladığı avantajlara da değinen Kenci, "Her 50 liralık harcamada bir çekiliş hakkı kazandırıyor. Taraftarlarımız maç biletleri satın alabiliyorlar farklı kategorilerden. İmzalı forma kazanma şansları oluyor. Antrenmanlara katılma hakları oluyor, böyle faydaları var. Papara'da 6 milyon kullanıcımızın 10 milyon kartı var. Trabzonspor Kart, çok yeni çıkardığımız bir kart. Şu ana kadar 16 bin adet satıldı. Biz gidişattan çok memnunuz ve daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.