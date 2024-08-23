Trabzonspor'un St. Gallen deplasmanında 0-0'lık beraberlikle döndüğü maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Transferler devam edecek

Takımın gol yollarındaki eksiklikleriyle ilgili konuşan Avcı, "Son vuruşlar önemli, forvet de alacağız, 8-10 oynayan oyuncu da alacağız. Bugün yine gol atamadık ama gol beklentimiz yüksekti. Bence pozisyona girmek önemli, oyuncu kalitesi ve tekrarlarla üstüne koyacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Cham transferi hakkında da konuşan Abdullah Avcı, transferin resmi olarak sonuçlanıp sonuçlanmadığı konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Başkan bu konuda çalışıyordu, süreç 6 aydır devam ediyordu. Maç günü ben tamamen maça odaklı oluyorum. Umarım transfer biter ama şu an net bir fikrim yok." dedi.

"Sahanın içinde kalalım"

Trabzonspor'un geleceği hakkında iyimser bir tablo çizen Avcı, "Bu oyun, PlayStation'da bile çabuk gelişen bir oyun değil. Trabzonspor, taraftarı ile birleştiği zaman güçlü bir takım. Kazanamadığımız için mutsuzuz ama bu takım iyi bir takım, yine söylüyorum. Destek istiyorum, bu büyük marka yarışacaktır. Sağduyulu taraftarımızın bize vereceği desteğe ihtiyacımız var. Lütfen sahanın içinde kalalım, enerjimizin başka yere çekilmesine gerek yok. Ülkenin en büyük markalarından biri Trabzonspor'dur ve bu takım yakında çok büyük adımlar atacak, bunu göreceksiniz." şeklinde konuştu.