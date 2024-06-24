Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli futbol kulüpleri listesi açıklandı. Listede İngiltere Premier Lig'den altı kulüp ilk 10'da yer alırken, liderlik koltuğunda Manchester City bulunuyor. İşte en değerli 20 futbol kulübü:
İlk 20 En Değerli Futbol Kulübü
20. SSC Napoli | Serie A | 464.35 mil. €
19. Borussia Dortmund | Bundesliga | 465.40 mil. €
18. Real Sociedad | LaLiga | 469.80 mil. €
17. RB Leipzig | Bundesliga | 503.90 mil. €
16. Brighton & Hove Albion | Premier Lig' | 511.75 mil. €
15. AC Milan | Serie A | 526.55 mil. €
14. Inter Milan | Serie A | 638.30 mil. €
13. Bayer Leverkusen | Bundesliga | 648.35 mil. €
12. Newcastle United | Premier Lig | 648.95 mil. €
11. Aston Villa | Premier Lig | 655.60 mil. €
10. Manchester United | Premier Lig | 724.65 mil. €
9. Tottenham Hotspur | Premier Lig | 793.30 mil. €
8. FC Barcelona | LaLiga | 843.00 mil. €
7. FC Bayern Münih | Bundesliga | 872.45 mil. €
6. FC Liverpool | Premier Lig | 941.90 mil. €
5. Chelsea Fc | Premier Lig | 946.70 mil. €
4. Paris Saint Germain | Ligue 1 | 989.05 mil. €
3. Real Madrid | LaLiga | 1.12 milyar €
2. Arsenal | Premier Lig | 1.16 milyar €
1. Manchester City | Premier Lig | 1.32 milyar €
Editör: Nurican ALBAYRAK