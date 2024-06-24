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Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli futbol kulüpleri listesi açıklandı. Listede İngiltere Premier Lig'den altı kulüp ilk 10'da yer alırken, liderlik koltuğunda Manchester City bulunuyor. İşte en değerli 20 futbol kulübü:

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