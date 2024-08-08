Değerli futbolseverler, Yeni bir sezonun heyecanını hep birlikte yaşamak üzereyiz.

Süper Lig'in tarihine adım atacak olan 2024-2025 sezonu, yine unutulmaz anılar ve büyük mücadelelerle dolu olacak. Futbolun güzelliklerini sahada izlemek, sevinci ve hüznü birlikte paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Yeni sezona başlarken tüm takımlara, teknik ekiplere, futbolculara ve taraftarlara başarılar diliyorum. Centilmenlik ve fair play ruhunun ön planda olduğu, dostça rekabetlerin yaşandığı bir sezon geçirmeyi umut ediyorum.

Süper Lig Tarihçesi ve Önemli İstatistikler

En Farklı Galibiyet: Süper Lig tarihinin en farklı galibiyeti, 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 mağlup ettiği maçta gerçekleşti. En Fazla Gol Atan Oyuncu (Bir Sezonda): Tanju Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. En Çok Şampiyon Olan Takım: Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan takım olarak 23 şampiyonlukla zirvede yer alıyor. En Fazla Gol Atan Oyuncu (Tüm Zamanlar): Hakan Şükür, Süper Lig kariyerinde attığı 249 golle lig tarihinin en golcü oyuncusu. En Çok Maç Kazanan Teknik Direktör: Şenol Güneş, Süper Lig'de en fazla maç kazanan teknik direktör olarak 314 galibiyetle öne çıkıyor. En Uzun Süre Yenilmeyen Takım: Beşiktaş, 1991-1992 sezonunda 48 maç üst üste yenilmeden rekor kırdı. En Çok Gol Atılan Maç: 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında oynanan ve 8-4 biten maç, Süper Lig tarihinin en çok gol atılan maçıdır. En Uzun Süre Gol Yemeyen Kaleci: Şenol Güneş, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor formasıyla 1.110 dakika boyunca gol yemeyerek rekor kırdı. En Genç Golcü: Emre Demir, 2019-2020 sezonunda Kayserispor formasıyla 15 yaşında gol atarak Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu. En Fazla Asist Yapan Oyuncu: Edin Višća, Süper Lig kariyerinde yaptığı 115 asistle bu alanda lider konumda. En Fazla Maç Oynayan Oyuncu: Umut Bulut, Süper Lig kariyerinde toplam 515 maça çıkarak bu alanda rekor sahibi. En Hızlı Gol: Hasan Vezir, 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla 11. saniyede gol atarak Süper Lig tarihinin en hızlı golünü kaydetti. En Fazla Gol Yiyen Kaleci: Şenol Güneş, kalecilik kariyerinde Süper Lig'de en fazla gol yiyen kaleci olarak kayıtlara geçti. En Çok Şampiyon Olan Teknik Direktör: Fatih Terim, Süper Lig'de en çok şampiyon olan teknik direktör olarak 8 şampiyonluk ile lider konumda. En Fazla Kırmızı Kart Gören Oyuncu: Cevad Prekazi, Süper Lig kariyerinde 15 kez kırmızı kart görerek bu alanda rekor sahibi. En Fazla Gol Atılan Sezon: 2020-2021 sezonu, Süper Lig tarihinde en fazla gol atılan sezon olarak 1.124 golle kayıtlara geçti. En Çok Gol Atan Takım (Bir Sezon): Fenerbahçe, 1988-1989 sezonunda toplam 103 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan takım oldu. En Az Gol Yiyen Takım (Bir Sezon): Fenerbahçe, 1969-1970 sezonunda sadece 6 gol yiyerek bir sezonda en az gol yiyen takım oldu. En Fazla Maç Kazanan Takım (Bir Sezon): Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda toplam 28 galibiyet alarak bir sezonda en fazla maç kazanan takım oldu. Lig Tarihinde Seyirci Rekorunun Kırıldığı Maç: 2003-2004 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve 76.127 seyircinin izlediği maç, Süper Lig tarihinin en fazla seyirci çeken karşılaşması oldu.

Yeni Sezon İçin Pozitif Dilekler ve Tavsiyeler

Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan bazı kritik hakem hataları, maçların adil ve hakkaniyetli geçmesi konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Bu sezon, hakemlerin daha dikkatli ve titiz bir yönetim sergilemelerini, VAR sisteminin etkin ve doğru bir şekilde kullanılmasını diliyorum. Adaletin sağlandığı, her takımın hakkının verildiği bir sezon olması en büyük temennimiz.

Taraftarlarımıza da büyük görevler düşüyor. Tribünlerde centilmence bir rekabet ortamı yaratmak, rakip takımlara ve taraftarlarına saygı göstermek, futbolun sadece bir oyun olduğunu unutmamak gerekiyor. Fair play ruhunun hem sahada hem de tribünlerde hakim olması, futbolun güzelliklerini daha da artıracaktır.

Yeni sezonda tüm takımlara başarılar diliyor, sakatlıklardan uzak, keyifli ve rekabet dolu bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Hep birlikte futbolun tadını çıkarmak dileğiyle, hayırlı olsun!