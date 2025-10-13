Gazze’de varılan ateşkesin ardından 4 saatten kısa sürecek bir ziyaret için İsrail’e gelen Trump, bölgede “savaşın bittiğini” ilan etti.

Trump’ı taşıyan uçak öğle saatlerinde Ben Gurion Havalimanı’na indi. Havalimanında Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve çok sayıda üst düzey yetkili tarafından karşılanan Trump için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Karşılama töreninde konuşan Trump, “Gazze’ye gitmekten gurur duyarım. Ateşkes sürecek, savaş bitti” ifadelerini kullandı. Gazetecilerin ateşkesin kalıcılığına ilişkin sorularını da yanıtlayan Trump, “Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?” diyerek kararlılık mesajı verdi.

Ateşkesin uzun vadede korunacağına inandığını belirten Trump, “İnsanlar artık bıktı. Sadece son yıllarda değil, yüzyıllardır süren çatışmalardan herkes yoruldu. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için de, çevresindeki Müslüman ülkeler için de bu süreç çok iyi olacak” dedi.

Erdoğan’a Övgü: “Harikaydı, Çok Yardımcı Oldu”

Trump, ateşkes sürecinde Türkiye’nin önemli bir rol oynadığını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir teşekkürde bulundu. “Türkiye harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Güçlü bir milleti ve ordusu var” sözleri dikkat çekti.

Trump, Gazze’de uluslararası bir güce ihtiyaç duyulmayacağı görüşünü dile getirerek bölgenin geleceğine ilişkin umutlu mesajlar verdi: “Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak. Şu anda bir yıkıntı halinde ama oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orayı ziyaret etmeyi çok isterim, bu benim için bir gurur olur” dedi.

Yoğun Program: Kudüs, Esir Aileleri, Mısır Zirvesi

Trump, İsrail ziyaretinin devamında Batı Kudüs’e geçerek İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) konuşma yapacak. Ardından Tel Aviv’e dönerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Yerel saatle 13.00’te İsrail’den ayrılması beklenen Trump, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin düzenlenecek Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’a hareket edecek.