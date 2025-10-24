ABD Başkanı Donald Trump, kripto dünyasının en tartışmalı isimlerinden Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun (CZ) hapis cezasını affetti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kararın “kriptoya karşı savaşın sona erdiğini” simgelediği ve Trump yönetiminin kriptoyu Amerikan inovasyonunun bir parçası olarak gördüğü vurgulandı.

CZ’nin affı Binance’in ABD’ye dönüş yolunu açıyor

2023’te kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal gerekçesiyle ABD pazarından çekilmek zorunda kalan Binance ve kurucusu CZ, Trump’ın affı sayesinde yeniden ABD’de faaliyet gösterebilecek.

CZ, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Bu karar, Amerika’nın yenilik ve özgürlük anlayışına olan bağlılığını gösteriyor,” diyerek Trump’a teşekkür etti.

Trump kripto dünyasında güç kazanıyor

Uzmanlar, Zhao’nun affının yalnızca bireysel bir karar olmadığını, Trump’ın kripto sektöründeki etkisini artırdığını belirtiyor.

Binance, 2024’teki kısa hapis cezasının ardından Washington’da lobi faaliyetleri yürüttü ve Trump ailesine ait World Liberty Financial girişimiyle iş birliği yaptı.

Kripto piyasası yeni döneme hazırlanıyor

Uzmanlara göre, bu affın etkisi sadece Binance ile sınırlı değil; diğer büyük kripto borsaları da ABD’de regülasyonların yumuşamasıyla yeni fırsatlar yakalayabilir.

Trump yönetiminin kriptoya yönelik tavrı, sektörün yeni bir büyüme ve yatırım dönemine gireceğinin işareti olarak yorumlanıyor.