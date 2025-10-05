ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada Hamas’a sert bir mesaj göndererek, “Hamas yönetimde kalmayı seçerse Gazze’de tam bir imha gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Trump geçtiğimiz günlerde, Gazze’deki çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen kapsamlı bir planı kamuoyuyla paylaşmıştı. Dün yaptığı yeni açıklamada ise İsrail’in plan kapsamında “birinci çekilme hattına” çekilmeyi kabul ettiğini duyurdu. Bu adım, olası bir ateşkesin önünü açabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Trump’ın iki üst düzey danışmanının, planın detaylarını görüşmek üzere Mısır’a gittiği bildirildi. İsrail Hükümet Sözcüsü de bu doğrultuda önemli bir açıklama yaptı. Sözcü, İsrailli müzakerecilerin gece saatlerinde Kahire’ye hareket edeceğini ve görüşmelerin yarın başlamasının beklendiğini ifade etti.

Bölgeden gelen haberlerde İsrail’in bazı bombardımanları geçici olarak durdurduğu belirtilse de, Hükümet Sözcüsü, “Gazze’de resmi bir ateşkes yok. Sadece bazı bölgelerde operasyonlara ara verildi” diyerek net bir mesaj verdi.

Trump, açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bombardımanı sonlandırmaya hazır olduğunu belirterek, “Netanyahu barış planına sıcak bakıyor. Ancak Hamas yönetimde kalmaya devam ederse Gazze’de tam bir imha olacak. Bu konuda kararlıyız” dedi.