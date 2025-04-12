ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşı kapsamında Çin menşeli ürünlere getirdiği yüzde 145 oranındaki ek gümrük vergisi, gelen tepkilerin ardından kısmen geri çekildi. Trump yönetimi, başta akıllı telefonlar ve bilgisayarlar olmak üzere birçok elektronik ürünü bu ağır vergilerden muaf tuttu.

Apple ve Samsung'a rüzgar gibi rahatlama

Alınan muafiyet kararı; Apple, Samsung gibi teknoloji devlerinin yanı sıra ABD’li tüketiciler için de önemli bir rahatlama anlamına geliyor. Uzmanlar, bu adımın elektronik ürünlerde beklenen fiyat artışlarını önleyebileceğini belirtiyor.

Muafiyet kapsamına giren ürünler arasında ABD’de üretilmeyen akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayar işlemcileri ve yarı iletken üretiminde kullanılan makineler de bulunuyor. Ayrıca, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan rehbere göre, iPhone, iPad ve Mac gibi Apple ürünlerinin yanı sıra yarı iletken çipler, güneş panelleri, düz ekran TV panelleri, USB bellekler, hafıza kartları ve SSD sürücüler de vergiden muaf olacak.

Muafiyet kalıcı olacak mı?

CNBC'nin aktardığına göre, vergi muafiyetleri kalıcı olmayabilir. ABD yönetimi, ilerleyen dönemde bu ürünler için daha düşük oranlı vergiler getirebilir. Ancak yeni oranların, açıklanan yüzde 145 seviyesinin oldukça altında kalması bekleniyor.

Teknoloji devlerinden Beyaz Saray’a baskı

Kararın en büyük fayda sağladığı şirketlerin başında Apple geliyor. Evercore ISI verilerine göre, Apple ürünlerinin yüzde 80’inden fazlası Çin’de üretiliyor. iPad’lerin yaklaşık yüzde 80’i ve Mac bilgisayarların yarısından fazlası Çin menşeli üretim tesislerinde üretiliyor.

Wedbush Securities Küresel Teknoloji Araştırmaları Başkanı Dan Ives, CNBC’ye yaptığı açıklamada kararı teknoloji sektörü için “bir rüya senaryosu” olarak değerlendirdi. Ives, “Akıllı telefonlar ve çiplerin muaf tutulması, Çin tarifeleri söz konusu olduğunda oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme,” ifadelerini kullandı.

Ives ayrıca, teknoloji devlerinin CEO’larının Beyaz Saray’a yoğun baskı yaptığını ve uygulanması durumunda sektörde büyük zarara yol açabilecek bu kararın yumuşatılmasını sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Trump’ın tarife açıklamasının ardından, Apple'ın piyasa değeri 640 milyar doların üzerinde değer kaybetmişti.