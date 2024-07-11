ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Satranç ülkemizin her yerine yayıldı." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TSF iş birliğinde Ankara'nın Çubuk ilçesinde 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Milli Takım kampını Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile ziyaret eden Tulay, sporcu ve velilerle bir araya geldi.

Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk satrancının dünyada iyi bir konuma yükseldiğini söyledi

Önceliklerinin her zaman altyapı olduğunu vurgulayan Tulay, "Bu sporcular hem ulusal hem de uluslararası turnuvalara katılacaklar. Türkiye’nin her yerinden milli takım seçmelerinden gelerek bu kampa katılmış çocuklarımız var." dedi.

Tulay, Türkiye'de satranca ilginin artmasıyla başarının da sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İrlanda'da Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasına katıldık ve 12 kategoride şampiyon döndük. İrlanda'da, neredeyse her 5 dakikada bir İstiklal Marşı okundu. Türk bayrağı göndere çekildi. Sporcularımız sayesinde oldu. Hemen onun arkasından Rodos'ta Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası vardı. 4 takımla katıldık ve 12 yaş altı kızlar ve genelde şampiyon olduk. Erkeklerde de ikincilik aldık ve orada da turnuvaya damga vurduk. Satranç ülkemizin her yerine yayıldı."

Belediye başkanı Demirbaş da milli takım düzeyinde bir kampın Çubuk'ta yapılmasının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.









