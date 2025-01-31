Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak dikkat çeken 5 teğmeni Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disiplinin en öncelikli ilke olduğu ve disipline aykırı davranışların kesinlikle hoş karşılanmayacağı vurgulandı. Bu gelişmenin ardından, teğmenlerin sosyal medyada paylaşılan ilk tepkisi ise "Beklediğimiz şeydi. Vatan sağ olsun" oldu.

Disiplin suçunun sonucu: İhraç kararı

Kara Harp Okulu’nun resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sırasında yapılan disiplin soruşturmasında, 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesine karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada, TSK'nin müessir disiplininin muhafazasına büyük önem verdiğini belirterek, hiçbir disiplin dışı hareketin göz yumulmayacağını vurguladı.

Avukatlardan ortak tepki: "Mustafa Kemal'in askerlerinin yargılanması"

İhraç edilen teğmenlerin avukatları ise, kararın ardından ortak bir açıklama yayımlayarak durumu eleştirdi. Avukatlar, yargılamanın yalnızca bir emre itaatsizlikle ilgili olmadığını, aslında "Mustafa Kemal'in askerlerinin" yargılanması olduğunu belirttiler. Açıklamada, "Bu ceza, Cumhuriyet değerlerine karşı olan çevrelerin baskısı sonucu verilmiş ve Türk ulusunun vicdanında mahkûm edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Türk ulusunun kalbinde yıldızları bâkidir"

Avukatlar ayrıca, "Pırıl pırıl genç teğmenlerimizin rütbesi alınmış olabilir, ancak kalplerinde Harbiyeli brövesi, Türk ulusunun kalbinde ise yıldızları bâkidir" diyerek, kararın hukuksuz olduğu ve mahkemelerin bu durumu düzeltmesi gerektiği konusunda inançlarını dile getirdiler.